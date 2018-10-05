Сенатор призвала повышать правовую грамотность россиянок

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Тема насилия над женщинами до сих пор актуальна, в России это прежде всего бытовое насилие, и очень важно повышать правовую грамотность женщин, чтобы они могли защищать свои права, заявила РИА Новости в пятницу сенатор, председатель Союза женщина России Екатерина Лахова, комментируя присуждение Нобелевской премии мира борцам против сексуального насилия.

Нобелевская премия мира была присуждена в пятницу врачу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и правозащитнице из Ирака Наде Мурад. Они получили премию за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов, за мужество в борьбе с военными преступлениями.

"Тема сексуального, физического, психологического насилия над женщинами в современном мире до сих пор актуальна. На войне эта тема также присутствует", — сказала Лахова.

По ее словам, присуждение Нобелевской премии мира за заслуги в борьбе с насилием против женщин еще раз привлекает внимание мирового сообщества к этой теме, подчеркивает ее важность.

Сенатор также посетовала, что "в России тема насилия над женщинами также имеет место". В основном это бытовое насилие, однако сами пострадавшие боятся заявлять о нарушении своих прав в правоохранительные органы, подчеркнула законодатель.

"Необходимо повышать правовую грамотность наших женщин с тем, чтобы они более уверенно могли защищать свои права", — заключила она.