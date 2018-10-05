Власти Оренбуржья направят более 134 млн рублей на создание доступной среды

ОРЕНБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Власти Оренбургской области направят в этом году 134,2 миллиона рублей на реализацию в регионе государственной программы по созданию доступной среды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и областного правительства.

По его словам, размер федеральной субсидии составил 14,7 миллиона рублей, из областного бюджета в этом году выделено 134,2 миллиона рублей, из них на текущий момент освоены 119,5 миллионов рублей.

"Средства направлены на обеспечение доступа к объектам здравоохранения, службам труда и занятости, учреждениям культуры и молодежной политики, а также создание доступной среды и условий для получения детьми-инвалидами образования", — сказал собеседник агентства.

По словам замминистра соцразвития Оренбургской области Розы Палатовой, выступившей на заседании межведомственного координационного Совета по делам ветеранов и инвалидов при правительстве региона, работы по созданию доступной среды проводятся в 18 государственных организациях социального обслуживания: уже объявлены конкурсы на поставку информационных систем, установку информационно-тактильных табличек, поручней, информационного табло, приставных пандусов и на обустройство входных групп. По ее словам общий объем средств, направленных из областного бюджета на эти цели в этом году, составит 4,8 миллиона рублей.

Кроме того, 7,06 миллиона рублей из бюджета региона направят на обустройство пандусов, санитарных помещений, расширение дверных проемов, установку подъемников и тактильно-визуальных знаков в шести медицинских организациях Оренбуржья, а 28,2 миллиона рублей будут направлены на создание доступности в 18 образовательных организациях области. На оснащение государственных учреждений культуры и искусства специальным оборудованием и литературой для слабовидящих направят 2 миллиона рублей, а на создание доступной среды в трех центрах занятости населения в Бугуруслане, Северном и Александровском районах области выделят миллион рублей.

По словам замминистра, в рамках госпрограммы "Доступная среда" в Оренбуржье ведется обеспечение людей с ограниченными возможностями техническими средствами реабилитации, им оказывается адресная социальная помощь, материальная помощь на реконструкцию жилья и другие виды помощи. Кроме того, власти региона уделяют внимание повышению уровня подготовки специалистов, работающих с инвалидами.

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