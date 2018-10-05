Украинский омбудсмен подтвердила, что Сенцов прекратил голодовку

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила, что осужденный в России за организацию терактов Олег Сенцов прекратил голодовку; она считает, что это связано с его критическим состоянием.

Ранее о прекращении голодовки РИА Новости сообщил глава СПЧ Михаил Федотов. Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. МИД Украины и омбудсмен запросили в РФ информацию о состоянии здоровья Сенцова, официального.

"Олег Сенцов прекратил голодовку. Это означает, что он в критическом состоянии, практически за чертой… Я требую, чтобы ему предоставили лучших независимых медицинских специалистов, которые проведут его полный медицинский осмотр. Я хочу видеть заключение о состоянии здоровья Олега Сенцова. Кроме этого, именно профессиональные специалисты-диетологи должны разработать схему выхода из голодания. Этих врачей мы можем привезти из Украины или Европы", — написала Денисова в Facebook.

Она также потребовала предоставить ей возможность посетить Сенцова в колонии.

"Мне надо лично убедиться, что его жизни сейчас ничего не угрожает. Если надо, то я хоть сегодня уеду в колонию в Лабытнанги", — написала омбудсмен.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора" (экстремистское движение, запрещено в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. В середине мая Сенцов объявил голодовку, после чего постоянно находится под наблюдением медработников.