В Москве и области в субботу объявили "желтый" уровень погодной опасности

Автомобиль едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото

Автомобиль едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Гидрометцентр объявил на субботу, 6 октября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в субботу ночью в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь; ветер западный или юго-западный 6-11 метров в секунду, температура 3-5 градусов. Днем в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь; ветер западный или юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду; температура 13-15 градусов.