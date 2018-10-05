Процедуру обновления электронных учебников можно упростить, заявил Медведев

КРАСНОГОРСК, 5 окт — РИА Новости. Процедуру обновления электронных учебников для средних профессиональных учебных заведений можно упростить, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На встрече премьера с преподавателями Красногорского колледжа один из преподавателей посетовал, что информация в учебниках обновляется раз в пять лет.

"Мне кажется, если у нас какие-то ограничения есть, это мое мнение по обновлению электронных учебников, их надо просто снять и позволить преподавателям их использовать", — сказал Медведев.

Он отметил, что можно на уровне нормативных актов закрепить возможность для средних профессиональных учебных заведений использовать электронные учебники и обновлять их по мере необходимости. При этом он подчеркнул, что отдельное внимание нужно уделить качеству электронных учебников.