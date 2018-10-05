Путин отметил потенциал конкурса для школьников "Территория самоуправления"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам всероссийского конкурса Российского движения школьников "РДШ – территория самоуправления", отметив созидательный потенциал мероприятия.
Президент отметил, что, как и все проекты Российского движения школьников, данный конкурс призван содействовать личностному становлению детей, развитию у них различных способностей, формированию активной жизненной и гражданской позиции, а также ответственного отношения к своим обязанностям.
"А главное, еще раз убедитесь в том, что в любом деле серьезный результат зависит от ваших знаний, трудолюбия и целеустремленности. Желаю вам удачи на пути к финалу и всего самого доброго", — заключил президент.