Путин отметил потенциал конкурса для школьников "Территория самоуправления"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам всероссийского конкурса Российского движения школьников "РДШ – территория самоуправления", отметив созидательный потенциал мероприятия.

"Отрадно, что с каждым годом "Территория самоуправления" расширяется, укрепляет свой созидательный потенциал, вовлекает школьников из разных регионов страны в содержательный и интересный соревновательный процесс, и нынешний конкурс – яркое тому подтверждение", — говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Президент отметил, что, как и все проекты Российского движения школьников, данный конкурс призван содействовать личностному становлению детей, развитию у них различных способностей, формированию активной жизненной и гражданской позиции, а также ответственного отношения к своим обязанностям.

Путин выразил уверенность, в ходе конкурса участники попробуют себя в различных образовательных, командных инициативах, накопят опыт реализации собственных идей и проектов, а также обретут единомышленников и друзей.

"А главное, еще раз убедитесь в том, что в любом деле серьезный результат зависит от ваших знаний, трудолюбия и целеустремленности. Желаю вам удачи на пути к финалу и всего самого доброго", — заключил президент.