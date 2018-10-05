В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

ВОРОНЕЖ, 5 окт — РИА Новости. Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение из-за заморозков до трех градусов на 6 октября, сообщило в пятницу региональное управление МЧС. Сейчас в Воронежской области 7 градусов тепла.

"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение": ночью и утром 6 октября местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление – заморозки до 3 градусов мороза", — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что заморозки могут привести к отключениям электроэнергии из-за перегрузки электросети в результате использования обогревательных приборов. Также вероятны случаи переохлаждения среди населения.