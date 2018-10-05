Москалькова надеется на прекращение спекуляций о здоровье Сенцова

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что с прекращением голодовки осужденного в России за организацию терактов Олега Сенцова прекратятся спекуляции вокруг состояния его здоровья.

Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков. В пятницу стало известно, что Сенцов прекратил голодовку и начата его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода Сенцова из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.

"Рада, что Олег Сенцов прекратил голодовку. Надеюсь, что с ее прекращением исчезнут и спекуляции вокруг состояния здоровья Олега Сенцова. Я неоднократно ему говорила, что существует много других цивилизованных способов отстаивания своих прав", — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. В середине мая Сенцов объявил голодовку, после чего постоянно находился под наблюдением медработников.

Представители Общественной наблюдательной комиссии по Ямало-Ненецкому автономному округу планируют 11 октября посетить Сенцова в колонии города Лабытнанги, сообщил РИА Новости в пятницу председатель комиссии Данила Гонтарь. Он отметил, что это будет плановое посещение исправительных учреждений города.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.