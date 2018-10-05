Кувшинников подписал закон о поддержке молодых вологодских врачей

ВОЛОГДА, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подписал в пятницу региональный закон о поддержке начинающих медиков, которые приехали работать в этом году в область — они получат 500 тысяч рублей подъемных, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Эдуард Зайнак.

"Соответствующий закон был принят в сентябре и сегодня подписан губернатором. Согласно закону, выплата в размере 500 тысяч рублей с 1 октября этого года положена врачам в возрасте до 35 лет, окончившим после 1 января 2018 года медицинские вузы и впервые поступившим на работу в государственные учреждения здравоохранения", — сказал Зайнак.

По его словам, благодаря закону планируется привлечь на работу в районные больницы и поликлиники 25 молодых врачей. Всего на поддержку молодых медиков из областного бюджета будет выделено 12,5 миллионов рублей. Этим же законом для участковых терапевтов и педиатров вводится ежемесячная надбавка в размере 10 тысяч рублей на первые три года их работы, отметил замгубернатора.

Он напомнил, что в регионе действуют федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", согласно которым молодые специалисты, приехавшие работать в сельскую местность получают из федерального бюджета в качестве подъемных миллион и полмиллиона рублей соответственно. Также из федерального бюджета в течение трех лет сельские врачи получают еще по 100 тысяч рублей — 50 тысяч в первый год, 30 тысяч во второй и 20 тысяч в третий.