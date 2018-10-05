ОП внесет предложения в проект о смягчении статьи об экстремизме

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Общественная палата РФ по итогам обсуждения с экспертами намерена внести свои предложения в законопроект о частичной декриминализации статьи о разжигании розни ко второму чтению документа в Госдуме, сообщил в пятницу первый зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса об экстремизме. Согласно пояснительной записке, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока не обладает информацией о возможности амнистии осужденных по статье 282.

"Наша задача — обсудить проблему и направить по итогам нашего заседания предложения от общественности в Государственную думу как предложения ко второму чтению законопроекта", — сказал Малькевич на круглом столе, посвященном законодательству в сфере противодействия экстремизму.

Он также добавил, что в настоящее время обсуждается создание "отдельной саморегулируемой организации в сфере интернета" на базе Общественной палаты.

По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.