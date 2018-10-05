Новый глава НАСА прочитает лекцию в МГУ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Новый руководитель НАСА Джим Брайденстайн на следующей неделе прочитает лекцию о космосе в МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщил в пятницу в Москве ректор вуза Виктор Садовничий.

"Вы знаете, это сейчас один из самых популярных факультетов (факультет космических исследований) Московского университета. Его научный руководитель — космонавт. Сейчас "Роскосмос", в том числе Дмитрий Олегович Рогозин, проявили интерес к факультету", — рассказал Садовничий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, в следующий вторник, 9 октября, в МГУ приезжает руководитель НАСА. "(Он) посчитал, что надо приехать в Московский университет и прочитать лекцию студентам на тему: "НАСА: программа и перспективы"", — отметил ректор.

На следующий день, в среду, Брайденстайн встретится на космодроме Байконур с Рогозиным, это будет первая их очная встреча. Руководители двух агентств обсудят участие России в проекте создания окололунной станции, продление эксплуатации МКС, а также возможность продолжения полетов американских астронавтов на российских кораблях "Союз".

Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн практически одновременно стали главами космических ведомств. Сенат США утвердил кандидатуру конгрессмена Брайденстайна на посту главы НАСА 19 апреля 2018 года. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Рогозина гендиректором "Роскосмоса" 24 мая 2018 года.

Первый в России Фестиваль науки прошел в МГУ в 2006 году по инициативе Садовничего. За три дня мероприятие посетили более 20 тысяч человек. Как утверждают в пресс-службе университета, "успех первого отечественного Фестиваля науки, а также популярность подобных фестивалей в других странах продемонстрировали необходимость в ежегодной организации таких мероприятий". С 2007 года Фестиваль науки стал общегородским мероприятием и ежегодно проводится при поддержке правительства Москвы. В 2011 году Фестиваль науки получил статус всероссийского.