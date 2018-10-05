Эксперт призвал запретить свободную продажу противомикробных лекарств

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Предложение Минздрава РФ о запрете рекламы противомикробных лекарств поможет снизить невосприимчивость к антимикробным лекарственным средствам, заявил РИА Новости директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, отметив, что их свободную продажу лучше было бы вообще запретить.

Ранее портал РБК сообщил, что министерство здравоохранения предложило ввести запрет на рекламу противомикробных препаратов в 2019–2020 годах согласно плану мероприятий по "реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности".

"Микробы размножаются, антибиотики их не бьют. Поэтому нужно урегулировать (продажу), чтобы не беспорядочно покупали все подряд антибиотики, а чтобы только по рецептам, чтобы свободной продажи не было", — прокомментировал запрет Малеев.

Профессор кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации Владимир Никифоров поддержал Малеева и добавил, что запрет рекламы противомикробных лекарств поможет ограничить самолечение граждан.

"Любая реклама медикаментов – это неправильно, потому что вопрос о назначении того или другого лекарства решает только лечащий врач", — сказал Никифоров.

К противомикробным препаратам относится большое количество лекарств, применяемых для лечения самых разных заболеваний — от боли в горле до дерматологических и гинекологических недугов. Подавляющее большинство таких лекарств являются антибиотиками, которые формируют резистентность, то есть невосприимчивость организма к антимикробным лекарственным средствам.