КРАСНОГОРСК (Московская область), 5 окт — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подчеркнул важность развития отечественной фото- и кинематографической техники и заявил, что некоторое время назад поручил министерству промышленности активнее заниматься этим сегментом производства.

"Я некоторое время назад давал поручение нашему министерству промышленности, чтобы все-таки поактивнее мы занимались нашей фототехникой. Потому что мы вернулись в целый ряд сегментов, которые у нас были неплохими в советский период, надеюсь, что это же произойдёт в отношении российских камер, российской кинематографической техники, российских объективов. Очень на это рассчитываю", — заявил Медведев в пятницу во время посещения Красногорского завода им. С.А. Зверева.

Он уточнил, что мировой рынок фототехники достаточно большой, несмотря на развитие мобильных телефонов и всего того, что связано с мобильными камерами, гаджетами.

"Все равно, фотоаппараты были, есть и будут, это все прекрасно понимают", — подчеркнул премьер-министр.

Красногорский завод, основанный в начале 40-х годов прошлого века, является одним из ведущих российских предприятий в области оптического и оптико-электронного приборостроения. Сейчас завод входит в состав госкорпорации "Ростех" и занимается, в том числе, разработкой и созданием оптико-электронных средств контроля космического пространства, систем мониторинга земной поверхности с космических носителей, фототехники и медицинского оборудования.

Премьер посетил цех сборки и ознакомился с процессом создания объектива "Зенитар", а также посмотрел на готовые образцы продукции.