Многодетные тюменские семьи в этом году получили 800 земельных участков

ТЮМЕНЬ, 5 окт — РИА Новости. В этом году около восьмисот многодетных семей Тюменской области получили бесплатные земельные участки для жилищного строительства в рамках реализации госпрограммы — 583 участка получили семьи Тюмени, 188 — семьи других муниципальных образований области, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В 2017 году многодетным семьям было предоставлено 1 тысяча 328 земельных участков. На 2018 год стоит задача предоставить тысячу участков. На сегодняшний день она выполнена на 77%", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего в очереди на получение земельных участков в Тюменской области стоит почти 13,5 тысячи семей. Большая часть из них — 59,8% — проживает в 26 районах региона, 40,2% — в Тюмени. Наибольшее количество предоставленных участков приходится на Тюмень, Заводоуковск, Ялуторовск и Тюменский район.

"Быть многодетными родителями — большая ответственность. Много забот, как в любой семье, бывают и проблемы. Наш регион поддерживает многодетные семьи, в том числе и те, что оказались в трудной жизненной ситуации. Главная помощь — в решении жилищных вопросов", — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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