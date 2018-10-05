Власти усилят борьбу с нелегальными перевозками после ДТП под Тверью

БРЯНСК, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя после ДТП с участием маршрутного такси и автобуса, в котором погибли 13 человек, заявил о необходимости активной борьбы с нелегальными пассажирскими перевозками, сообщило региональное правительство.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово около 7.50 мск пятницы. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие ехали в маршрутке.

"Мы максимально закрываем все лазейки, которые имеются для организаторов таких небезопасных видов деятельности. Все равно остаются те, кто под видом заказных перевозок оказывает населению несертифицированные услуги. Это слишком дорогая цена, которую мы платим в борьбе за наведение порядка на наших автодорогах… Необходимо жестко и незамедлительно наводить порядок в сфере автомобильных пассажирских перевозок", – приводятся в сообщении слова губернатора.

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