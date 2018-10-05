Общественные наблюдатели планируют посетить Сенцова 11 октября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 окт — РИА Новости. Представители Общественной наблюдательной комиссии по Ямало-Ненецкому автономному округу планируют 11 октября посетить в колонии города Лабытнанги осужденного в России за организацию терактов Олега Сенцова, сообщил РИА Новости в пятницу председатель комиссии Данила Гонтарь.
Глава СПЧ Михаил Федотов сообщил РИА Новости, что Олег Сенцов прекратил голодовку, которую он объявил еще в мае. Все это время за его состоянием следили врачи.
"Одиннадцатого октября. Это плановое посещение будет исправительных учреждений, находящихся в городе Лабытнанги. В том числе планируем встретиться, если, конечно, он сам захочет, с Сенцовым", — сказал собеседник агентства.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.