Общественные наблюдатели планируют посетить Сенцова 11 октября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 окт — РИА Новости. Представители Общественной наблюдательной комиссии по Ямало-Ненецкому автономному округу планируют 11 октября посетить в колонии города Лабытнанги осужденного в России за организацию терактов Олега Сенцова, сообщил РИА Новости в пятницу председатель комиссии Данила Гонтарь.

Глава СПЧ Михаил Федотов сообщил РИА Новости, что Олег Сенцов прекратил голодовку, которую он объявил еще в мае. Все это время за его состоянием следили врачи.

"Одиннадцатого октября. Это плановое посещение будет исправительных учреждений, находящихся в городе Лабытнанги. В том числе планируем встретиться, если, конечно, он сам захочет, с Сенцовым", — сказал собеседник агентства.

Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков. В пятницу стало известно, что Сенцов прекратил голодовку и начата его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода Сенцова из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.