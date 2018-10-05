Глава ВЦИОМ назвал нынешних россиян индивидуалистами

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Нынешние россияне — индивидуалисты потребительского плана, но тоскующие по былым объединяющим их рамкам, хотя советский коллективизм уже давно умер, считает гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Сегодня российское общество — это индивидуалисты. Советский коллективизм умер давно. Это индивидуалисты, прежде всего, потребительского плана, но, при этом, преимущественно бедные потребители и тоскующие индивидуалисты. То есть они еще не смирились с этой индивидуализацией, они еще взыскуют объединяющие рамки. Такие объединяющие рамки — это семья и государство", — сказал Федоров на пресс-конференции в пятницу.

В то же время, глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов отметил, что Совет ежегодно заказывает исследование по отношению к правозащитной деятельности, в котором есть вопрос к респондентам о том, от чего, по их мнению, зависит уровень их жизни: от них самих или от государства.

"Процент ответов "от себя" постоянно растет. То есть к этому индивидуализму все-таки прибавляется постепенно, чуть-чуть инициативность, и потребительство, иждивенчество немножко уходит назад", — сказал глава СПЧ.