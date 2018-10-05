Комарова: в Югре создана комплексная модель социального предпринимательства

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Югре создана комплексная модель развития социального предпринимательства, включающая нормативно-правовую базу, различные льготы и финансовую поддержку социальных предпринимателей и НКО, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на состоявшейся в Москве церемонии вручения ежегодной федеральной премии "Импульс добра" в области социального предпринимательства.
"Задача власти — уловить и создать условия в регионах для развития проектов социального предпринимательства. Сегодня у нас уже создана, сконструирована и активно работает такая модель. Мы сконструировали эту комплексную модель таким образом, чтобы она могла "перезагружаться", начиная с мышления, заканчивая насыщением ее определенными проектами. Достигнутые результаты, запрос общества стимулируют к созданию новых технологий", — сообщила глава региона.
Она подчеркнула, что общественный запрос и результаты программ, которые сегодня реализованы на территории Югры, безусловно подталкивают общество на формирование новых целей и технологий социального предпринимательства.
Глава региона рассказала, что вначале нейронные сети в Югре были использованы в сфере социальных услуг, в этом году к ним присоединится здравоохранение. "Полагаю, что это очень перспективное направление",- резюмировала Комарова.
В ходе церемонии глава Югры вручила награду победителю в номинации "За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства", которой в этом году удостоилась Нижегородская область.
"Само название "Импульс добра" нацеливает всех, кто обслуживает людей, представителей власти не пропустить импульс и создать условия для того, чтобы инициатива переросла в проект и он был реализован. Два года подряд награду премии завоевывало ХМАО, в этом году эстафета передается Нижегородской области, она становится победителем в номинации за лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства. Мне очень приятно поздравить победителей и пожелать нам всем новых побед и успехов",- сказала Комарова.
Открывая церемонию награждения, учредитель фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов отметил, что идея поддержки социального предпринимательства, которая закладывалась при создании фонда, сегодня активно поддерживается руководством страны, бизнесом и обществом.
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