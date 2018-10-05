Онищенко заявил, что голодовка Сенцова не была реализована в полной мере

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Голодовка осужденного в России за организацию терактов Олега Сенцова не была реализована в полном смысле этого слова, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков. В пятницу стало известно, что Сенцов прекратил голодовку и начата его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода Сенцова из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.

"Во-первых, человек столько дней не мог голодать. Он не мог просто физически. Он бы уже ушел в мир иной. Значит, все-таки будем называть это не голодовкой, а ограничением в еде… Могли глюкозу давать. Так что не думаю, что там будут какие-то последствия. Я бы заключил следующее. Это явно не медицинская проблема, а проблема политическая. Заявленная голодовка, но реализованная не в полном понимании", — сказал Онищенко.

Он выразил мнение, что режим осужденного был малоподвижный, "он не работал нигде", "но, может быть, где-то были там прогулки".

При этом собеседник агентства подчеркнул, что заочно говорить о том, как на Сенцова повлияла голодовка, трудно. Однако он отметил, что судя по кадрам, которые демонстрировались общественности, Сенцов не производит впечатление человека, находящегося в состоянии истощения.

В том, что говорить о столь долгой полноценной голодовке нельзя, согласна и врач-диетолог Клиники института питания РАМН, кандидат медицинских наук Елена Чедия.

"Самое большее, сколько может голодать человек, — это 28 дней. Затем клетки впадают в парабиоз (состояние, пограничное между их жизнью и гибелью – ред.), и вы прощаетесь со своей собственной жизнью", — сказала РИА Новости Чедия.

Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.