Более 700 мероприятий пройдут в рамках "Покровских дней" в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Более семисот мероприятий пройдут в Оренбургской области в рамках отмечаемого четвертый год подряд праздника "Покровские дни", посвященного оренбургскому пуховому платку, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
"В Оренбуржье говорят — в Покров день платок надень, поскольку этот праздник символизирует начало зимы. Для нас "Покровские дни" не только обращение к традициям, но и способ поддержать искусных мастериц-пуховязальщиц, производителей изделий из козьего пуха, стремящихся дать традиционному народному промыслу дорогу в мир моды и стиля", — процитировали в пресс-службе заведующую галереей "Оренбургский пуховый платок" Оренбургского областного музея изобразительных искусств Ирину Бушухину.
В пресс-службе добавили, что накануне праздника сотрудники музея приняли участие в акции "Оренбургский пуховый платок объединяет музеи России", разослав более 400 писем с памятными сувенирами галереям, входящим в Союз музеев России.