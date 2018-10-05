Более 700 мероприятий пройдут в рамках "Покровских дней" в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Более семисот мероприятий пройдут в Оренбургской области в рамках отмечаемого четвертый год подряд праздника "Покровские дни", посвященного оренбургскому пуховому платку, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

По его словам, праздник был учрежден губернатором Оренбуржья Юрием Бергом в 2014 году. В этом году "Покровские дни" пройдут с 8 по 14 октября. В регионе состоятся концерты, творческие встречи, мастер-классы по вязанию, презентации, выставки, народные гуляния, краеведческие часы, тематические вечера, фотосессии с демонстрацией пуховых изделий и фольклорные праздники. Кроме того, два оренбургских роддома проведут традиционную благотворительную акцию "Родился оренбуржец" — малышам, родившимся 14 октября, подарят пуховые ажурные детские покрывала от фабрики оренбургских пуховых платков.

"В Оренбуржье говорят — в Покров день платок надень, поскольку этот праздник символизирует начало зимы. Для нас "Покровские дни" не только обращение к традициям, но и способ поддержать искусных мастериц-пуховязальщиц, производителей изделий из козьего пуха, стремящихся дать традиционному народному промыслу дорогу в мир моды и стиля", — процитировали в пресс-службе заведующую галереей "Оренбургский пуховый платок" Оренбургского областного музея изобразительных искусств Ирину Бушухину.

В пресс-службе добавили, что накануне праздника сотрудники музея приняли участие в акции "Оренбургский пуховый платок объединяет музеи России", разослав более 400 писем с памятными сувенирами галереям, входящим в Союз музеев России.

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