В Челябинской области пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека

ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости. Пенсионеры Челябинской области получат единовременную денежную выплату в размере 700 рублей, приуроченную ко Дню пожилого человека, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона.

"В следующем году мы будем праздновать 85-летие Челябинской области и должны встретить эту дату достойно. Чтобы люди почувствовали, что жить становится хотя бы немного лучше. С учетом объемов поступлений в областной бюджет все пенсионеры, достигшие 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин на 1 октября текущего года, получат единовременные денежные выплаты. Сейчас возможности позволяют нам увеличить их до 700 рублей", – цитирует пресс-служба слова губернатора региона Бориса Дубровского.

По его словам, последние 4 года, несмотря на все потрясения, кризисы и санкции, областное правительство последовательно развивало экономику региона. В результате этой работы удалось устранить дефицит бюджета и сделать его профицитным, добавил он.

Поскольку основные экономические показатели региона выросли, по инициативе губернатора размер традиционной единовременной денежной выплаты для пенсионеров решили увеличить, уточняет пресс-служба.

По данным пресс-службы, выплату в размере 700 рублей с 1 ноября получат около 1 миллиона пенсионеров Челябинской области.

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