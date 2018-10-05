Жители Башкирии получат компенсацию за разработку шиханов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Жители Башкирии получат компенсацию за разработку горы Тра-тау от Башкирской содовой компании, которая запланировала увеличить вложения средств в соседние с горой территории, сообщили РИА Новости в компании.

БСК в данный момент занимается промышленной разработкой шихана Шах-тау. Ранее источник в БСК сообщил, что компания может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По его словам, сегодня у компании нет альтернативного месторождения известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный источник сырья — гора Тра-тау — имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.

"Башкирская содовая компания традиционно вкладывает средства в те территории, где она ведет разработку и планирует только увеличивать масштабы этой работы. Например, после того, как решится вопрос с разработкой Тра-тау, в ближайшие годы будет выделен миллиард рублей, что примерно в два раза больше суммы, затраченной на эти цели за прошедшие годы", — говорится в сообщении компании.

В БСК уточнили, что средства будут направлены на улучшение инфраструктуры не только в Стерлитамаке, но и в Ишимбайском районе и поселках в окрестностях Тра-тау.

"Средства также будут вкладываться в развитие детей города и района. Планируется реконструировать дороги, школы, детские сады, детдома, спортивные объекты и рекреационные зоны – парки и скверы и многое другое", — пояснили в компании.

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко в интервью "Комсомольской правде" заявил о необходимости снятия статуса особо охраняемой природной территории с Тра-тау для решения проблем стратегически важного для страны предприятия, уточнив, что в этом случае компания должна дать компенсацию жителям соседних с горой населенных пунктов.

"Есть проблема жителей, которые проживают в населенных пунктах рядом с Тра-тау. БСК должна дать компенсацию жителям этих населенных пунктов, это очевидно. Люди должны почувствовать, что предприятие о них заботится и компенсирует те неудобства, которые могут возникнуть", — сказал Мельниченко.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в России. Продукция, помимо России, поставляется в другие страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.