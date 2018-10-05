Власти Ингушетии заявили, что к ним пока не обращались по вопросу границы

МАГАС, 5 окт — РИА Новости. Власти Ингушетии заявили, что к ним пока никто не обращался для обсуждения вопроса о границе с Чечней из числа тех, кто не согласен с подписанием этого договора.

В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе между республиками. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, около двух тысяч человек собралось на площади Согласия в Магасе, чтобы выразить свое отношению к ряду решений республиканского правительства, сообщило МВД по Ингушетии. Евкуров вышел к протестующим в Магасе, после беседы они пообещали разойтись и позже вернуться на прием.

"Они так и не пришли. Список не принесли. Вчера вечером муфтий (Духовного центра мусульман Республики Ингушетия Иса) Хамхоев выступал, предположительно один из организаторов всего этого дела, с призывом провести пятничную молитву рядом с площадью Согласия", — сообщил РИА Новости помощник главы республики Юнус-Беком Евкурова Артем Перехрист.

Как сообщал корреспондент РИА Новости, утром в пятницу несколько десятков человек собрались в центре столицы Ингушетии Магасе, обстановка в городе спокойная. Перед собравшимися последовательно выступали участники митинга, при этом какой-либо бурной реакции у присутствующих они не вызывали.

Правительственный квартал перекрыт полицией. Также закрыта для въезда основная трасса, ведущая в город, движение для транспорта открыто по дублирующей дороге.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Согласно Конституции РФ, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия, при этом такие изменения должен утвердить совет федерации.