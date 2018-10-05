В московский регион на следующей неделе придет "старое бабье лето"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. "Старое бабье лето" ожидается жителей московского региона на следующей неделе, температура воздуха будет на 5-7 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец в пятницу.

Он отметил, что с 9 октября большая часть европейской территории России окажется "во власти гигантского антициклона, который будет удерживать свои прочные позиции" до 13-14 октября.

"Это значит, что на следующей неделе нас ждет настоящее "старое бабье лето" с характерной малооблачной тихой погодой и очень комфортным температурным фоном, в отдельные дни на 5-7 градусов превышающим свою климатическую норму", — сказал он.

Ночью температура воздуха будет падать до плюс 1-6 градусов, а днем повышаться до плюс 10-15 градусов, к концу недели она поднимется до плюс 17 градусов, уточнил Тишковец.