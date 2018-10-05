Пропавший во время полевого выхода в Подмосковье срочник вернулся в часть

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Механик-водитель, чья машина накануне заглохла во время полевого выхода в Подмосковье, самостоятельно вернулся в воинскую часть, сообщили РИА Новости в Росгвардии.

Ранее в пресс-службе ведомства агентству рассказали, что во время полевого выхода на марше к месту проведения занятия в Московской области машина под управлением военнослужащего по призыву из-за неисправности не смогла продолжить движение. Позже росгвардейцы нашли технику и штатное вооружение водителя, их вернули в воинскую часть. Были организованы поиски водителя.

"Он вернулся в воинскую часть", — пояснили в ведомстве, не уточнив подробностей инцидента.

Военная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о прохождении военной службы, сохранности военной техники и вооружения в связи с самовольным оставлением места службы военнослужащим одной из воинских частей Росгвардии в Подмосковье.