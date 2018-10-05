Управляющая компания Пулково пока не планирует переименовывать аэропорт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Компания "Воздушные Ворота Северной столицы" (ВВСС), которая управляет работой аэропорта Пулково, пока не планирует присваивать ему имя кого-либо из известных соотечественников в рамках общественной инициативы, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор ВВСС Владимир Якушев.

В четверг министр культуры России Владимир Мединский одобрил общественную инициативу по присвоению российским аэропортам имен выдающихся соотечественников. При этом упор должен быть сделан именно на деятелей культуры и привязку к конкретному региону. Проект будет реализован в формате общенационального конкурса.

"Мы гордимся именем Пулково — аэропорта с давней традицией. Пока мне в голову не приходила эта идея его переименовывать", — сказал Якушев.

Он не уточнил, чье имя могло бы быть присвоено аэропорту Пулково в том случае, если общественность будет настаивать на изменении его наименования. "Если общественность решит, то и имя выберет", — отметил Якушев.