Управляющая компания Пулково пока не планирует переименовывать аэропорт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Компания "Воздушные Ворота Северной столицы" (ВВСС), которая управляет работой аэропорта Пулково, пока не планирует присваивать ему имя кого-либо из известных соотечественников в рамках общественной инициативы, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор ВВСС Владимир Якушев.
"Мы гордимся именем Пулково — аэропорта с давней традицией. Пока мне в голову не приходила эта идея его переименовывать", — сказал Якушев.
Он не уточнил, чье имя могло бы быть присвоено аэропорту Пулково в том случае, если общественность будет настаивать на изменении его наименования. "Если общественность решит, то и имя выберет", — отметил Якушев.