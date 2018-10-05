Во ФСИН рассказали о разработке меню для Сенцова после голодовки

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Осужденный в России за организацию терактов Олег Сенцов прекратил голодовку, начата его реабилитация, подтвердили во ФСИН России.

Ранее о прекращении голодовки РИА Новости сообщил глава СПЧ Михаил Федотов. Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи.

"Олег Сенцов письменно согласился на прием пищи, в связи с чем проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню. Меню включает весь необходимый рацион продуктов, который позволит Олегу Сенцову без осложнений выйти из состояния длительного отказа от полноценного питания", — говорится в релизе ФСИН.

Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

* Экстремистская организация, запрещенная в России