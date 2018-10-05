Губернатор считает хорошей идеей назвать аэропорт Пензы именем Лермонтова

ПЕНЗА, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал замечательной идеей присвоить аэропорту Пензы имя поэта Михаила Лермонтова, если этот вариант выберут местные жители, сообщили в пресс-службе губернатора.

В четверг министр культуры РФ Владимир Мединский одобрил общественную инициативу по присвоению российским аэропортам имен выдающихся соотечественников. При этом упор должен быть сделан именно на деятелей культуры и привязку к конкретному региону. Проект будет реализован в формате общенационального конкурса.

По словам Мединского, ученые Военно-исторического общества уже предложили ряд имен для аэропортов, в том числе для Пензы или Пятигорска — имя Лермонтова.

"Я поддерживаю идею о присвоении пензенскому аэропорту имени выдающегося соотечественника. Конечно, будет замечательно, если пензенцы примут решение о присвоении имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Это имя международного масштаба, известное далеко за пределами России и знакомое каждому жителю нашего региона и страны", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Губернатор считает, что идея присвоения имен выдающихся соотечественников аэропортам интересна и своевременна.

"Реализация проекта даст только "плюсы": это и патриотическое воспитание, и популяризация истории и культуры России, и продвижение региона", — полагает Белозерцев.