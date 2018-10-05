Губернатор считает хорошей идеей назвать аэропорт Пензы именем Лермонтова

ПЕНЗА, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал замечательной идеей присвоить аэропорту Пензы имя поэта Михаила Лермонтова, если этот вариант выберут местные жители, сообщили в пресс-службе губернатора.
По словам Мединского, ученые Военно-исторического общества уже предложили ряд имен для аэропортов, в том числе для Пензы или Пятигорска — имя Лермонтова.
"Я поддерживаю идею о присвоении пензенскому аэропорту имени выдающегося соотечественника. Конечно, будет замечательно, если пензенцы примут решение о присвоении имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Это имя международного масштаба, известное далеко за пределами России и знакомое каждому жителю нашего региона и страны", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.
Губернатор считает, что идея присвоения имен выдающихся соотечественников аэропортам интересна и своевременна.
"Реализация проекта даст только "плюсы": это и патриотическое воспитание, и популяризация истории и культуры России, и продвижение региона", — полагает Белозерцев.