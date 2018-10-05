Федотов пожелал Сенцову максимально безболезненно выйти из голодовки

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава СПЧ Михаил Федотов пожелал осужденному в России за организацию терактов Олегу Сенцову, который объявил о выходе из голодовки, максимально безболезненно преодолеть этот процесс.

Ранее Федотов сообщил, что получил в пятницу от руководства ФСИН сообщение о прекращении Сенцова голодовки, которая продолжалась более 140 дней.

"Я уверен, что сейчас те врачи, которые были с Олегом Сенцовым во время голодовки, помогут ему и в процессе выхода из голодовки. Это очень непростой период, очень тяжелый, очень мучительный", — сказал Федотов РИА Новости.

"Я желаю, чтобы этот период прошел максимально безболезненно", — отметил глава СПЧ.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ среди членов диверсионной группы "Правого сектора" (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. В середине мая Сенцов объявил голодовку, после чего постоянно находится под наблюдением медработников.