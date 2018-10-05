МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Грозного с 200-летием города и отметил, что Грозный сейчас превращается в удобный, динамичный устремлённый в будущее город, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с 200-летием со дня основания Грозного. Ваш город традиционно служил одним из промышленных, образовательных, культурных центров Северного Кавказа, играл значимую роль в укреплении отечественного индустриального, топливно-энергетического комплекса", — говорится в сообщении.

Путин также отметил, что в истории чеченской столицы было и немало трудных, драматических страниц. Грозный и его жители прошли через серьёзные испытания в годы Великой Отечественной войны, столкнулись с жестокой агрессией международного терроризма против России.

"Сегодня Грозный развивается, восстанавливает свой экономический и производственный потенциал, реализует востребованные социальные и инфраструктурные проекты, масштабные программы благоустройства и жилищного строительства. Буквально на глазах превращается в удобный для жизни и работы, динамичный, устремлённый в будущее город", — добавил президент.

Также Путин пожелал всем жителям столицы Чечни мира, процветания и успехов.