Губернатор Приамурья нашел своего кота Феликса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о том, что его потерявшийся кот Феликс найден, описав на своей странице в Facebook все коллизии, которые пришлось пережить животному.

Орлов ранее рассказал о пропаже питомца, которого он называет в соцсети "идеальным будильником" и попросил помочь найти животное.

"Нашли кота. Вчера упал с балкона, попал под машину, добрый человек подобрал. Сейчас заберем домой. Спасибо всем огромное за помощь. Переломов нет, внутренних кровотечений нет. Стресс. Все будет хорошо", — написал Орлов в пятницу на своей странице.

Еще в статусе врио главы Приамурья он рассказывал журналистам, что считает соцсети элементом обратной связи с населением, после своего назначения врио Орлов зарегистрировался в Instagram, но признавался, что чаще пользуется Facebook.

Бывший руководитель Приамурья Александр Козлов стал главой Минвостокразвития. Президент России Владимир Путин назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области 30 мая. Орлов победил на доссрочных выборах 9 сентября с результатом в 55,6% голосов, инаугурация прошла 27 сентября.