Медведев отметил особое место Грозного в истории России

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил жителей Грозного с 200-летием основания города, отметив его особое место в истории страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Как ранее сообщили РИА Новости в правительстве Чечни, Грозный с размахом отметит в пятницу двухсотлетний юбилей.

"Город воинской славы, он занимает особое место в истории России. Его жители мужественно сражались с противником в годы Великой Отечественной войны, трудились в тылу на предприятиях нефтяной промышленности, обеспечивали наши войска топливом. Грозный с честью прошёл через эти и многие другие испытания, чтобы спустя десятилетия стать одним из самых красивых городов страны", — говорится в телеграмме.

Российский премьер отметил, что сейчас в Грозном возводится современная инфраструктура, большое внимание уделяется развитию спорта, культуры и образования. Он также подчеркнул, что в городе растёт деловая активность, создаются новые рабочие места, повышается инвестиционная и туристическая привлекательность. Всё это делает Грозный настоящим центром притяжения для молодёжи и талантливых людей со всего Северного Кавказа и Юга России. И в этом огромная заслуга руководства республики, добавляется в телеграмме.

Медведев выразил уверенность, что город и в дальнейшем продолжит успешно развиваться, сохранит свой национальный колорит. Он также выразил убеждённость, что юбилейные торжества порадуют красочной и насыщенной программой, которая надолго запомнится жителям и гостям Грозного.

Годом основания Грозного считается 1818-й, когда на берегу Сунжи по приказу царского генерала Алексея Ермолова была построена крепость "Грозная". Празднование 200-летия Грозного утверждено указом президента РФ Владимира Путина 26 февраля 2015 года. На подготовку юбилейных мероприятий федеральный центр выделил 258 миллионов рублей. Власти региона привлекли также сотни миллионов внебюджетных средств.