Ночь на пятницу в Москве стала самой холодной с начала октября

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ночь на пятницу, 5 октября, стала самой холодной в Москве с начала месяца, сообщили в центре погоды "Фобос".

"Минимальная температура воздуха на территории Московской области составила в Михайловском — плюс 1,3 градуса, в Москве, на метеостанции ВДНХ по данным на 6 часов утра было плюс 2,8 градуса, и пока это самая низкая температура текущего октября", — говорится в сообщении.

По словам синоптиков, причиной понижения температуры минувшей ночью стал уходящий на северо-восток циклон "Джессика", который открыл дорогу на территорию северо-западных и центральных областей Европейской России массам холодного воздуха.

"Предстоящей ночью на территории центральных областей Европейской России местами вновь не исключены слабые заморозки", — отметили в "Фобосе".