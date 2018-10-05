Ночь на пятницу в Москве стала самой холодной с начала октября

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ночь на пятницу, 5 октября, стала самой холодной в Москве с начала месяца, сообщили в центре погоды "Фобос".
По словам синоптиков, причиной понижения температуры минувшей ночью стал уходящий на северо-восток циклон "Джессика", который открыл дорогу на территорию северо-западных и центральных областей Европейской России массам холодного воздуха.
"Предстоящей ночью на территории центральных областей Европейской России местами вновь не исключены слабые заморозки", — отметили в "Фобосе".