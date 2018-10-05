В России продолжат делать все для повышения статуса учителя, пообещал Путин

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником и пообещал, что в РФ и впредь будут делать все для повышения статуса учителя, укрепления соцгарантий тех, кто трудится в сфере образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин добавил, что нелегкий, но благородный и востребованный труд учителя и наставника во все времена пользовался в России особым почетом. Именно от учителей, их мудрости, терпения, самоотдачи во многом зависит личностное и профессиональное становление подрастающего поколения, активная общественная и жизненная позиция юных граждан.

Президент отметил важность того, что учителя с безмерным уважением относятся к богатейшим традициям, которыми славится отечественное образование, к уникальному творческому, созидательному, духовному наследию предшественников, они всегда открыты новым знаниям, прогрессивным методикам и технологиям, достойно выполняете свою высокую подвижническую миссию.

"Государство и впредь будет делать всё для повышения статуса учителя, укрепления социальных гарантий тех, кто трудится в сфере образования – ключевой для будущего России. Желаю вам здоровья, успехов в работе, талантливых и благодарных учеников", — сказал Путин.