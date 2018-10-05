В Московском зоопарке впервые за 30 лет поселилась птица-секретарь

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Впервые за 30 лет в Московском зоопарке снова поселилась птица-секретарь, через пару недель его можно будет увидеть в павильоне "Дом птиц", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В экспозицию Московского зоопарка спустя 30 лет вернулась краснокнижная птица-секретарь. В рамках европейской программы по сохранению популяций редких видов животных из французского орнитологического парка Parc des Oiseaux в столицу привезли двухлетнего самца", — говорится в сообщении.

Поясняется, что название птица получила из-за особого головного оперения: в старину похожими перьями украшали свои парики секретари в европейских судах. В Московском зоопарке птицы-секретари содержались долгое время, однако затем наступил продолжительный перерыв.

"Наш новый обитатель уже освоился в зоопарке и сейчас чувствует себя хорошо. Пока что он находится на карантине, однако уже через пару недель займет свое место в павильоне "Дом птиц". Там птица проведет всю зиму", — приводятся на сайте слова Светланы Акуловой, генерального директора Московского зоопарка.

Акулова добавила, что возвращение этого вида в коллекцию — большое событие для зоопарка, который теперь сможет принимать активное участие в европейской программе по сохранению популяции птиц-секретарей в неволе. В ближайшие годы специалисты зоопарка надеются получить самку, чтобы сформировать пару.