Васильева назвала главные качества, которыми должен обладать учитель

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Любовь к своему предмету и любовь к детям — основные качества, которыми должен обладать учитель, заявила министр просвещения России Ольга Васильева.

"Я думаю, что основное качество без которого нельзя — это, все-таки, любовь к тому, что ты делаешь. Вообще, я считаю, ты счастливый человек, когда все, что ты делаешь, приносит тебе радость профессионально. И, конечно, владение предметом, безусловно. Любовь к предмету, любовь к детям — это главное", — сказала Васильева в эфире программы "Доброе утро" на Первом канале.

В пятницу в России празднуется День учителя. По данным Минпросвещения, около 1,5 миллиона школьных педагогов в России отметят свой профессиональный праздник.