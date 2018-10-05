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Общество

В Приморье проверят ситуацию по долгострою строительной компании Ищенко

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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко. Архивное фотоКандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко пообещал помочь решить ситуацию дольщиков долгостроя, который, по их словам, должна была завершить строительная компания, принадлежащая краевому депутату Андрею Ищенко, участвовавшему ранее в выборах главы региона, результаты которых были признаны недействительными.

Второй тур выборов губернатора Приморского края. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тарасенко и Ищенко могут участвовать в новых выборах, заявила Памфилова
Сам депутат отмечает, что является пайщиком, а его компания отношения к объекту не имеет.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК России признал результаты второго тура выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях: в Уссурийске, Артёме и Находке, иски уже поданы. Ожидается, что следующие выборы назначат на 16 декабря, сообщал председатель краевого парламента Александр Ролик.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе принял отставку бывшего врио губернатора Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область. Тот заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца.

В четверг Кожемяко проехал по ряду долгостроев города, один из них – дом на улице Пихтовой. На встрече дольщики рассказали, что после того как предыдущий председатель кооператива был осужден, СК "Аврора-Строй" перекупила землю и взялась достраивать дом. Генеральным директором компании является депутат заксобрания края Ищенко, претендовавший на пост главы края.

Дом не сдан, но частично заселен. Нынешняя председатель ЖСК Ольга Павловских заявила, что Ищенко сам является в этом случае обманутым дольщиком, так как имеет пай. Другие дольщики заявили, что на некоторые квартиры зафиксированы по две-три продажи. Кожемяко сказал, что встретится с инициативной группой дольщиков, чтобы решить проблему.

"Разделять проблемы будем по направлениям. Достройка, двойные или тройные договора, может быть, как вернуть землю в кооператив. Что важнее – достроить. Этот вопрос будем решать. Второй момент связан с судами, с правоустановлением, и как быть с теми людьми, кто купил право, потом право было продано другому по меньшей цене, как быть с этой категорией", — отметил Кожемяко.

Он пообещал подключиться к решению ситуации. "То, что в этот процесс включиться, его нужно шаг за шагом решать, и какие-то решения есть, они видимые – это я могу 100% сказать. Закрепим ответственных лиц по каждой группе и начнем диалог", — добавил Кожемяко.

Один из жильцов дома Алексей Андреев сообщил РИА Новости, что группа дольщиков передала Кожемяко пакет документов по дому. "Мы предоставили паспорт дома, внесенный нынешним председателем из команды Ищенко Ольгой Павловских, в которых она без экспертизы указала, что дом аварийный. Там есть письмо администрации города, которая требует убрать это, потому что нет экспертизы. Там есть начало нашей истории", — сказал Андреев.

Ищенко в свою очередь рассказал РИА Новости, что он сам является обманутым дольщиком.

"Моя компания "Аврора-Строй" к застройке дома на Пихтовой не имеет никакого отношения. Я сам являюсь пайщиком, у меня есть пай на квартиру в этом доме. Я проводил собрание с жильцами, на котором предлагал вариант достройки дома при передаче компании "Аврора-Строй" участка, на котором находится дом. Люди несколько лет судятся, а участок принадлежит ООО "Перспектива" — не моей компании "Аврора-Строй". Я на сегодня как представитель юридического лица не имею отношения к объекту", — заявил Ищенко.

По его словам, он помогает дольщикам по всем обращениям в суд, а недавно, когда в подъезде текла крыша, выделил на ремонт 200-250 тысяч рублей.

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Антон Галкин
Его не валит нужно, а судить!
08:25
05.10.2018
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Victor V
О, пошли информационные вбросы. Прямо в точности как против Грудинина. Только не поможет это. В Приморье помнят как семья Кожемяко в Преображенской базе тралового флота зарплату не платила. Да и на Сахалине он продолжил "дела" Хорошавина.
08:21
05.10.2018
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foxxxx-06
Ну вот и начали валить Ищенко. Все по лекалам как было в случае с Грудининым. Хотя Ищенко к этим домам отношения не имеет а кинули дольщиков совсем другие люди.
08:07
05.10.2018
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lyuda.terenteva.55
foxxxx-06, а Вы откуда знаете, что не имеет? Все документы уже изучили? Сомневаюсь. А если имеет? Вот именно, как с грудининым - тот тоже шумел, что "честный". А стали проверять - и мама не горюй что нашли.
08:31
05.10.2018
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