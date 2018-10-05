Замминистра ЖКХ против введения новых штрафов за нераздельный мусор

ЖЕНЕВА, 5 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Дополнительные штрафы за нераздельный мусор в РФ вводить нельзя, при нарушении экологического законодательства достаточно действующих мер, заявил РИА Новости заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

"Стимулировать надо пряником. По крайней мере, в этом аспекте. А во всем, что касается нарушений экологического законодательства, понятно, что действующим законодательством сегодня предусмотрены определенные штрафные меры. Каких-то дополнительных мер за нераздельный мусор, конечно, нельзя вводить. Надо, наоборот, всячески стимулировать экологически ответственное поведение и приучать людей к сортировке отходов", — сказал он.

Ранее замминистра заявлял, что дифференцированные тарифы на вывоз бытового мусора могут появиться с начала следующего года.

Сейчас сортировка коммунальных отходов проводится в основном на специальных мусоросортировочных станциях.

Законодательная база для дифференциации тарифов уже готова. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 22 сентября подписал постановление, дополняющее правила работы с твердыми коммунальными отходами и устанавливающее дифференцированные тарифы для ответственных граждан.

По оценке опрошенных экспертов, в перспективе жители многоквартирных домов в крупных городах смогут сократить расходы на вывоз мусора наполовину.