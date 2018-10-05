В Уссурийске восстановили энергоснабжение более чем 32 тысяч жителей

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Электричество вернули более чем 32 тысячам жителей Уссурийска в Приморье, которые остались без света из-за аварии, рассказали РИА Новости в администрации Уссурийского городского округа.

Ранее Минэнерго информировало, что 4 октября в 23:33 мск (6.33 местного времени 5 октября) произошла авария и без электроснабжения остались около 32,9 тысячи человек в Уссурийске.

"Пятого октября в 9.10 (2.10 мск) все включили", — рассказал собеседник агентства.

Как отмечает "ДРСК", причиной отключения подстанции стало повреждение на линии муниципальной сетевой организации Уссурийска, аварийно-восстановительные работы продолжаются.