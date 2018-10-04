Нарышкин рассказал, как во время учебы на разведчика разбил машину

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин признался, что часто вспоминает годы учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки), в том числе забавные эпизоды, один из которых произошел во время овладения навыками вождения автомобиля.

В интервью телеканалу "Звезда" по случаю 80-летия Академии внешней разведки Нарышкин рассказал, что ему "вспоминается многое, и часто даже курьезное".

"Об одном случае расскажу. Автодело — его проходят все или почти все (слушатели)", — сказал Нарышкин. По его словам, к моменту поступления в Краснознаменный институт он не имел навыков вождения машины.

"И вот идут занятия. Инструктор, который помогал мне осваивать владение автотранспортом, был человеком, который любил довольно жестко, крепкими словами, скажем так, непарламентскими, выражать свои мысли, когда делал замечания, что что-то я делаю не так", — рассказал директор СВР.

"И, наверно, на третьем занятии в городе случилось так, что я слегка разбил машину. Не критически, но нанес повреждения. Очевидно, с этого момента он понял, что со мной нужно все-таки обращаться более интеллигентно, более деликатно, и со следующего занятия он очень трепетно, можно сказать, ко мне относился. И все получилось хорошо", — с улыбкой добавил Нарышкин.

Академия внешней разведки основана 3 октября 1938 года как Школа особого назначения (ШОН). В 1943 году ШОН переименовали в Разведывательную школу (РАШ) 1-го Управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР. С сентября 1948 года РАШ вновь переименовали в Высшую разведывательную школу (ВРШ). В переписке в системе Комитета госбезопасности СССР и в обиходе ВРШ еще называли "школой №101". В 1967 году за вклад воспитанников ВРШ в обеспечение безопасности государства ее наградили орденом Красного Знамени. Еще через год Высшую разведывательную школу преобразовали в Краснознаменный институт (КИ) КГБ СССР с правами высшего учебного заведения. После кончины в 1984 году советского лидера, бывшего председателя КГБ Юрия Андропова Краснознаменному институту присвоили его имя. С конца 1994 года КИ называется Академией внешней разведки.