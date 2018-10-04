В Москве на выходные изменится режим работы вестибюлей трех станций метро

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Режим работы вестибюлей станций столичного метро "Новогиреево", "Люблино" и "Марьино" изменится с 5 по 8 октября в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба метрополитена Москвы.
Отмечается, что ремонт в пассажирской зоне восточного вестибюля станции "Новогиреево" продлится и в будние дни с 8 по 12 октября. "Ежедневно по вечерам вестибюль будет закрываться в 23.00 до открытия станции на следующий день в 5.30 утра", — уточняется в сообщении. В вечернее время пассажиры смогут пользоваться западным вестибюлем.
Что касается станции "Люблино", то 5 октября с 22.00 до открытия метрополитена в понедельник, 8 октября, для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции (со стороны последнего вагона из центра, выход к улице Краснодарская). Для входа и выхода в город будет работать южный вестибюль.
Кроме того, режим работы северного вестибюля станции "Люблино" будет изменен и в будние дни. С 8 по 12 октября северный вестибюль будет закрываться для проведения ремонта в пассажирской зоне ежедневно в 22.00 до открытия станции на следующий день в 5.30 утра. Вечером пассажиры смогут воспользоваться южным вестибюлем.
Московский метрополитен приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршруты своих поездок. Также узнать о других ограничениях на станциях, связанных с ремонтом, можно на официальном сайте столичного метро в разделе "график ремонтов".