Пензенская область увеличила расходы на гражданскую оборону

ПЕНЗА, 4 окт — РИА Новости. Пензенская область увеличила финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите населения почти в два раза — до 157,1 миллиона рублей в текущем году с 89,4 миллиона рублей в 2015 году, сообщил губернатор области Иван Белозерцев.

"В Пензенской области финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите населения, реализуемых в рамках областной государственной программы, ежегодно увеличивается. Так, в 2015 году на эти цели было выделено 89,395 миллиона рублей, а в 2018 году — почти в два раза больше — 157,144 миллиона рублей", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Глава региона в четверг в Пензе на торжественном мероприятии, посвященном Дню гражданской обороны России, отметил ответственную и самоотверженную работу сотрудников пожарных и спасательных подразделений Пензенского пожарно-спасательного центра.

"Возникают разные сложные ситуации — стихийные бедствия, техногенные катастрофы, которые угрожают здоровью и жизни наших граждан. Личный состав сил гражданской обороны задачи по спасению людей на территории региона выполняет достойно", — подчеркнул Белозерцев.

Он напомнил, что аварийно-спасательные бригады совместно с органами власти оперативно сработали при ликвидации последствий крупномасштабной аварии в котлотурбинном цехе Пензенской ТЭЦ-1 в январе 2017 года, когда половина Пензы осталась в 30-градусный мороз без отопления и горячей воды. По словам губернатора, благодаря, в том числе, работе спасателей после даже такой серьезной аварии подача тепла в квартиры горожан возобновилась в короткие сроки.

Белозерцев в четверг вручил спасателям ключи от новой специальной техники, предназначенной для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. В частности, спасатели получили пожарный и аварийно-спасательный автомобили, спасательное судно на воздушной подушке с прицепом, а также мобильный комплекс, изготовленный на базе ГАЗ-27527, говорится в сообщении.