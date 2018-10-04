В Тамбовской области продолжат модернизировать уличное освещение

ТАМБОВ, 4 окт — РИА Новости. Администрация Тамбовской области и ООО "Сферрум" подписали соглашение о сотрудничестве по модернизации уличного освещения в рамках концепции "Умный город", предполагаемый объем инвестиций — около 50 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Подписи под документом в рамках Российской энергетической недели поставили начальник управления ТЭК и ЖКХ региона Светлана Григорьева и генеральный директор ООО "Сферрум" Сергей Поппер.

"В течение последних трех лет на Тамбовщине идет активная модернизация системы уличного освещения в рамках энергосервисного контракта. Теперь регион пошел дальше — работа по созданию современной сети уличного освещения в области продолжится в рамках концепции "Умный город". С учетом новых тенденций и технологий администрация области как раз и подписала соглашение о сотрудничестве с ООО "Сферрум"", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, пилотным муниципалитетом, где будет заключено концессионное соглашение по модернизации системы уличного освещения, станет город Рассказово. Инвестор за счет собственных и заемных средств заменит около 2,5 тысячи наружных светильников на новые, светодиодные, и сформирует ядро "умного города": создаст единый центр мониторинга и проведет диспетчеризацию всех систем и процессов города. Все это позволит в пять раз снизить затраты на эксплуатацию оборудования и вдвое — на потребление электроэнергии. Планируется, что все необходимые документы будут подписаны в ближайшее время, а работы займут несколько месяцев.

В пресс-службе добавили, что подобное концессионное соглашение прорабатывается и по Тамбову. Здесь объем инвестиций составит около 250 миллионов рублей.

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