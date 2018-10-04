Путин отметил высокий общественный авторитет премии "Импульс добра"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников торжественной церемонии вручения премии "Импульс добра" в Москве и отметил высокий общественный авторитет мероприятия, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

Ежегодная церемония вручения премии за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства проходит 4 октября в Москве. Премия была учреждена в 2011 году Фондом региональных социальных программ "Наше будущее".

"Отрадно, что ваша премия, нацеленная на развитие и поддержку социального предпринимательства в России, снискала высокий общественный авторитет и признание", — говорится в тексте телеграммы.

Президент отметил, что сегодня на церемонии премия присуждается тем, кто своим трудом и талантом содействуют решению важных, волнующих общество проблем: представителям бизнеса, средств массовой информации, органов местного самоуправления, учреждений культуры, образования и спорта.

Глава государства подчеркнул, что благодаря их усилиям создаются новые рабочие места для людей с ограниченными возможностями по здоровью, открываются перспективные производства в деревнях и малых городах, реализуются серьёзные проекты, содействующие улучшению экологической обстановки, совершенствованию туристической инфраструктуры, сбережению национального культурного наследия РФ, воплощаются в жизнь масштабные просветительские инициативы.

"Столь большая, востребованная работа, которую проводят номинанты премии, их ответственное отношение к делу заслуживают самого искреннего уважения", — подчеркнул Путин.