Пензенская область выделит дополнительные средства на оснащение больницы

ПЕНЗА, 4 окт — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в четверг распорядился в 2019 году дополнительно выделить 100 миллионов рублей из областного бюджета на оснащение клинической больницы имени Захарьина в Пензе, которая является крупнейшим в регионе лечебным учреждением, сообщило областное правительство.

Глава региона в рамках научно-практической конференции "Сурская осень" принял участие в торжественном заседании, посвященном 40-летнему юбилею больницы, и поздравил коллектив и ветеранов этого учреждения.

"Самое дорогое, что есть у человека – это его жизнь. На протяжении 40 лет в клинической больнице №6 имени Захарьина спасают жизни людей … Знаю, что многие отделения нуждаются в ремонте. Я принял решение — 100 миллионов рублей дополнительно, плюсом к планируемому финансированию, будет направлено в 2019 году на укрепление материально-технической базы больницы", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Губернатор отметил, что необходимо обратить внимание на качество проведения диспансеризации населения, необходимость выявления заболеваний на ранних стадиях, особенно сердечно-сосудистых. Глава региона напомнил, что с целью снижения смертности от данной группы заболеваний в области на базе больницы имени Захарьина будет открыт второй сердечно-сосудистый центр.

Официальной датой открытия клинической больницы №6 в Пензе считается декабрь 1978 года. Крупнейшее в области учреждение здравоохранения было рассчитано на 1,2 тысячи коек, что на тот момент практически решило проблему медицинского обслуживания жителей микрорайона "Арбеково". Имя выдающегося русского терапевта, уроженца Пензенской области, профессора Григория Антоновича Захарьина больнице присвоили в 1982 году. По данным властей, за время работы клиника стала ведущим многопрофильным медицинским учреждением региона.