В МВД предложили облегчить иностранцам постановку на учет

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. МВД РФ предлагает разрешить иностранцам не делать копии всех страниц паспорта при постановке на учет в России, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагается ограничить соответствующую обязанность принимающей стороны требованием прилагать к уведомлению о прибытии копии только тех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, которые содержат информацию о нем и ранее совершенных им поездках", — говорится в тексте пояснительной записки к проекту постановления правительства.

Кроме того, проектом предлагается документально закрепить возможность использовать аббревиатуры и сокращения слов в бланках уведомления о прибытии. По данным министерства, в некоторых случаях возникают сложности при его заполнении, так как названия отдельных организаций, принимающих иностранных граждан и лиц без гражданства, а также удостоверяющих личность документов фактически невозможно внести в бланк уведомления о прибытии из-за недостатка места.

При этом увеличить поле реквизита в бланке уведомления о прибытии невозможно из-за высокой плотности расположения обязательных для заполнения реквизитов.

Еще одно важное изменение, предлагаемое проектом, касается борьбы с очередями в территориальных органах МВД РФ. Согласно действующему законодательству, иностранец может уведомлять о своем прибытии через многофункциональные центры (МФЦ). Но при изменении срока временного пребывания он должен в течение 3 рабочих дней сообщить об этом именно в территориальный орган МВД. Разработчик проекта постановления предлагает дать иностранцам и лицам без гражданства и в этих случаях пользоваться услугами МФЦ.