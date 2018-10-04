Васильева надеется, что в школах будет больше учителей-мужчин

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева надеется, что мужчин среди учителей в России станет больше.
"В российской и советской школе преобладают женщины. На мой взгляд, чем больше мужчин будут работать в школах, тем больше будет и успеха в том числе", — сказала Васильева журналистам, говоря о призерах конкурса "Учитель года".
По ее словам, призеры – молодые ребята с педагогическим стажем по 4-5 лет. "Это осознанный выбор, это вселяет надежду", — отметила она.
"Это говорит о том, что меняется отношение самих молодых людей к этой профессии", — подчеркнула министр после последнего испытания конкурса "Разговор с министром" в Общественной палате.
Победитель конкурса "Учитель года" будет объявлен в Москве 5 октября, в День учителя, на торжественной церемонии закрытия конкурса в Государственном Кремлевском дворце.