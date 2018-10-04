В Москве проходит траурный митинг в память о погибших в октябре 1993 года

Митинг в память о трагических событиях в Москве в октябре 1993 г.

Митинг в память о трагических событиях в Москве в октябре 1993 г.

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Траурный митинг и шествие в память о погибших в ходе трагических событий октября 1993 года проходит в Москве на площади Краснопресненской заставы в четверг, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Организаторами акции выступают ЦК КПРФ, МГК КПРФ, "Комитет Памяти Жертв трагических событий в городе Москве в сентябре – октябре 1993 года", "Союз Советских офицеров".

В мероприятии принимают участие члены ЦК КПРФ во главе с председателем компартии Геннадием Зюгановым, депутаты Госдумы, Мосгордумы, местного самоуправления, коммунисты и комсомольцы столицы, жители Москвы и Подмосковья.

Завершатся мероприятия православной панихидой у народного мемориала защитников Дома Советов на Дружинниковской улице.