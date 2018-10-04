В Москве водителей попросили не оставлять машины у деревьев

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Автомобилистов в российской столице попросили не парковать свои машины вблизи рекламных щитов и под деревьями из-за ветра, сообщается на сайте администратора московского парковочного пространства в четверг.

"МЧС России по Москве сообщает о вероятном ухудшении погодной обстановки в столице. Вечером 4 октября в городе ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим автомобилистов быть внимательными на дорогах и не оставлять автомобили вблизи рекламных щитов, деревьев и неукрепленных конструкций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт".