СПЧ займется жалобой экс-главы Марий Эл на содержание в СИЗО

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Жалобы бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова на плохие условия содержания в СИЗО не останутся без внимания Совета по правам человека, сказал РИА Новости председатель СПЧ Михаил Федотов.

"Я пока не видел эту жалобу, но если действительно там есть какая-то проблема, то его посетит кто-то из членов нашего Совета", — сообщил Федотов.

Раннее осужденный за взятку на сумму более 235 миллионов рублей Леонид Маркелов пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на условия содержания в следственном изоляторе "Лефортово", где он находится уже полтора года. По словам защиты, на бывшего главу республики оказывается моральное давление. Он жалуется на "частый перевод — более 10 раз — из одной камеры в другую", на "перенос тюремных вещей, унизительные обыски" и "невозможность получить медпомощь".