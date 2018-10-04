СПЧ займется жалобой экс-главы Марий Эл на содержание в СИЗО

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Жалобы бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова на плохие условия содержания в СИЗО не останутся без внимания Совета по правам человека, сказал РИА Новости председатель СПЧ Михаил Федотов.
Раннее осужденный за взятку на сумму более 235 миллионов рублей Леонид Маркелов пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на условия содержания в следственном изоляторе "Лефортово", где он находится уже полтора года. По словам защиты, на бывшего главу республики оказывается моральное давление. Он жалуется на "частый перевод — более 10 раз — из одной камеры в другую", на "перенос тюремных вещей, унизительные обыски" и "невозможность получить медпомощь".